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- リヤドロ No.7676 夢がかなって ★限定品★廃盤★美品★
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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます。スペインが世界に誇る名窯「リヤドロ」から。限定作品「夢がかなって」の出品です。1999年から2年間だけ会員限定で販売された作品です。現在は廃盤になっており通常入手は能となっております。メーカー：リヤドロLLADROタイトル：夢がかなって型番：7676サイズ高さ約24cｍ幅約14ｃｍ百貨店外商にて購入。長期ショーケースにて展示保管しておりました。※必ずプロフをお読みください。
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