✨破格✨絶品‼️水晶☆丸玉☆アイリスクオーツ☆ヒマラヤ産☆天然石☆高透明度☆44㎜

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高透明度で高品質の極上ヒマラヤ産水晶を特別価格でお譲り致します。レインボーが神秘的に光り輝き、とても美しいハイクオリティーのスフィアです。原石の重さは約123g、直径は約44㎜です。※木製台座は無料でお付け致します。●即購入OKです(*^^*)●天然石のため、クラック、かけ、凹み、インクルージョン（内包物）等に関しましては予めご了承ください。●写真は実物のものと多少色合いなど違いがあることをご了承下さい。※ご購入前に必ずプロフィールをご一読ください。