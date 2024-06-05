新品　本土送料無料　木製ベビーチェアー　ナチュラル

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■商品について天然木を使用したナチュラルなデザインのベビーチェアです。成長に合わせて、シート高さ・脚置きの高さを3段階調整することができます。■サイズ・規格本体サイズ：W35×D41×H74.5cm重量：4600g■構造部材：天然木（バーチ）［ラッカー塗装］ ■張り材：合成皮革 ■クッション材：ウレタンフォーム【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄県・離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。