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- カメイガラス「梅」タンブラー\u0026オシボリトレー6客
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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、その他グラス/カップ/酒器···コップ、その他素材···ガラスこちらの商品は、カメイガラス「梅」タンブラー\u0026オシボリトレー6客です。カメイガラスは、創業140年の老舗硝子メーカーです。客人のおもてなしに素敵なタンブラーとオシボリトレーでございます！新品未使用品ではございますが、素人保管であるため、神経質な方はお気をつけください。梱包の際はプチプチに包んだ上で丁寧に梱包いたします！何かご質問がございましたら、お気軽にコメントください！
http://narcologia.ru/goods/choice440885.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate254477.html
http://narcologia.ru/goods/recycling149014.html
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