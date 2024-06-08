カメイガラス「梅」タンブラー\u0026オシボリトレー6客

お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、その他グラス/カップ/酒器···コップ、その他素材···ガラスこちらの商品は、カメイガラス「梅」タンブラー\u0026オシボリトレー6客です。カメイガラスは、創業140年の老舗硝子メーカーです。客人のおもてなしに素敵なタンブラーとオシボリトレーでございます！新品未使用品ではございますが、素人保管であるため、神経質な方はお気をつけください。梱包の際はプチプチに包んだ上で丁寧に梱包いたします！何かご質問がございましたら、お気軽にコメントください！



100円～○カメイガラス「梅」 タンブラー＆おしぼりトレー5客○(和食器 ...



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カメイガラス 色被硝子タンブラー5客 切子 【器道楽】



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カメのグラス