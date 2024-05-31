アメリカ人気販売中　限定激安　ロータイプコンパクトカウチソファベッド

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商品の説明アメリカ人気販売中アメリカ販売価格：299ドル色：グレーサイズソファ時サイズ：約幅155×奥行74×高さ63cmベッド時サイズ：約幅115×奥行199×高さ63cm＊若干の誤差はご了承ください。素材天然木、ポリエステル、ウレタンフォームゆったりとしたローソファーとして、横になりたいときにはベッドとして、2つの用途で使えるソファベッド。同色のクッションも付属。枕としても使えます。背が低いので、部屋が広く見え、ワンルームにもおすすめです。注意事項■ドライバー１人での配送になります。運搬が困難な場合お客様にお手伝いをお願いする事がございます。■大型重量物で出荷先が複数ありますので、複数お買い上げの場合でも同梱が出来ません。■大型商品の場合エレベーター・通路・玄関等、搬入路を十分ご確認お願いいたします。■梱包材はリサイクルのダンボールを使用致しますのでご了承下さい。■写真と現物は、色差があるかもしれませんので、ご了承ください。■すべて新品未使用品ですが、輸入商品のため目立たないキズや汚れ等あります。検品はしておりますが細かい見落としはご了承下さい。（すべて商品キズや汚れがありで考えてください）■すべての商品は一度組み立て撮影してますので、組み上げ跡が（ネジ跡）残ります。■お使いのモニターや照明器具等で実際の色とは若干異なって見える場合もございます。取り扱い説明書が欠品の商品がございます。■組み立て方が分からない場合はお気軽にお尋ね下さい。類似品の説明書になる場合があります。■ほとんどの商品（ベッド・テーブル等）は組み立て式になります。