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- 昭和レトロ 佐渡無名異焼き 夫婦湯呑み 中静玉仙落款入り
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商品詳細
大 上直径約７㌢高さ約７、５㌢少 上直径約６、２㌢ 高さ約７㌢新品ですが、かなり古いものなので、箱がかなり壊れています。
http://narcologia.ru/goods/choice163185.html
http://narcologia.ru/goods/injure81867.html
http://narcologia.ru/goods/injure123867.html
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