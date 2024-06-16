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昭和レトロ　佐渡無名異焼き　夫婦湯呑み　中静玉仙落款入り
商品番号 I24625888954
商品名

昭和レトロ　佐渡無名異焼き　夫婦湯呑み　中静玉仙落款入り
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大　上直径約７㌢高さ約７、５㌢少　上直径約６、２㌢　高さ約７㌢新品ですが、かなり古いものなので、箱がかなり壊れています。
http://narcologia.ru/goods/choice163185.html
http://narcologia.ru/goods/injure81867.html
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