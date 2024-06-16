九谷焼　九谷永泉　大皿　打ち出の小槌巻き物宝絵図　花鳥絵図

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九谷焼九谷永泉大皿盛皿打ち出の小槌 巻き物 宝絵図花鳥絵柄約26cm×高さ3.5cm未使用品です。使うつもりで洗ってからキャビネットで保管しておりました見た所、傷は無く良い状態ですが多少の擦れ、見落としなどがある場合がありますのでご理解頂きご検討宜しくお願い致します。箱はありません。★多数の和食器(深川製磁、香蘭社、大倉陶園、九谷焼、有田焼、源右衛門窯など)を出品しております。複数ご希望の方はおまとめして送料分お値下げさせて頂きますのでお気軽にお声をかけて下さい。お正月膳お祝い膳