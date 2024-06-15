【L12】2007年 ロイヤルコペンハーゲン スノーマン フィギュリン お母さん

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ご覧いただき有り難うございます。お母さんSophieのフィギュリンですブランド：ロイヤルコペンハーゲンサイズ：高さ約6.5cm等級：1級品状態：未使用品ですが長期保管品です。目立たない小キズ等がありましたらご容赦ください。海外小売店からの購入品となりますが、購入時より箱に大きなつぶれと汚れがございました。箱にはシール跡がございます。年代：2007年申し訳ございませんが、お値段の交渉はしておりません。他でも販売しておりますので、ご購入前にコメントをお願い致します。