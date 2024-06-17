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ロンドンポタリーのティーポットとニットのセット
商品番号 R82079958130
商品名

ロンドンポタリーのティーポットとニットのセット
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンドンポタリーティーポットLondonPottery箱は処分してしまいありません。飾り棚にずっと飾っていました。ロンドンポタリーのニットは少し汚れがあります。＊気になさる方はご購入をお控えください。２カップでちょうどいいサイズ感がお客様用としても喜ばれます。お好きな方、よろしかったら。容量：２cup600ml色：トフィー8/28,29日は発送出来ません。カラー···ブラウンカラー···ブラウングラス/カップ/酒器···コーヒーポット/ティーポット
http://narcologia.ru/goods/peroration457215.html
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