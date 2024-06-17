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クレイジーレースアゲート スフィア 天然石丸玉 瑪瑙 パワーストーン ラッキー
商品番号 N93716218046
商品名

クレイジーレースアゲート スフィア 天然石丸玉 瑪瑙 パワーストーン ラッキー
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,232 円
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商品詳細

●メノウは大地のおおらかなエネルギーを備え、持ち主に健康や長寿、子宝をもたらすといわれています。身につけると心の豊かさや感謝をはぐくむといわれています。また、家庭や職場での人間関係を円滑にし、ストレスから心身を守ってくれるでしょう。対人関係における失敗やトラブルを未然に防いでくれるでしょう。★実物撮影★※写真の商品と実際の商品はブラウザ環境によって、多少色味が異なる場合がございます。天然石のため、多少の傷・凹み・インクルージョンなどありますことをご了承ください。管理番号、003#瑪瑙#アゲート#オレンジ#ストーン#石#結晶#幸運の石#置物インテリア#小物ファッション#パワーストーン#置物インテリア#天然石#風水晶#一点もの#魔除け#瞑想#占い#開運#幸運#ラッキー種類···風水素材···石材
http://narcologia.ru/goods/enquire575889.html
http://narcologia.ru/goods/smear424304.html
http://narcologia.ru/goods/approximate948220.html
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