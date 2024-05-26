«美品»willie's ODAGIRI=・ω・=　R α

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商品詳細
ウィリーズ オダギリ ニャン R α拭き傷はありますが、使用回数１０回程度で凹みや潰れ無く、状態は良いかと思います。箱はないため、クッションケースお付けします。※以下は引用です。東京都交響楽団首席トロンボーン奏者・小田桐寛之氏のシグネチャーモデルです。音のフォーカスや倍音のバランスなどに重要な役割を持つネック部分。この部分のシャンク余長を切り詰め、極限まで響きの為に活用することで、クリアな響きを得ました。ODAGIRI=・ω・=Rα\u003cNewネックデザイン\u003e【ふくよかなサウンド感】ODAGIRI=・ω・=(オダギリニャン)シリーズはすべてαTune素材を使用しています。αTune=素材に熱処理を施したα材から削り出すことで、まろやかで奥行きのある響きになります。種類...トロンボーン種類...ユーフォニアムアクセサリー・パーツ...マウスピース
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