SWAROVSKI　スワロフスキー　Jungle Beats インコ3色　小鳥

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商品詳細
SWAROVSKIブルーのインコキイロインコピンクのインコスワロフスキーのインコ3色セット。©️スワンマーク3点とも足の裏に入っています。昨年店舗で購入後、しばらく部屋に飾っていました。欠けや目につくキズや汚れありませんが、素人自宅保管のため神経質な方はご遠慮下さい。付属品として箱とWARNINGがあります。画像9、10枚目ご参照下さい。現在も1点約2万円で店舗や公式オンラインで販売されている商品ですが、店舗が遠い方やオンラインショッピングが苦手な方、こちらでいかがでしょうか。現在定価3点分+メルカリ手数料+送料をざっくり計算してお値段つけさせて頂いており、お値下げ不可です。バラ売りは考えておりません。よろしくお願い致します。
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