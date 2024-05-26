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epiphone EB-3(SGベース)
商品番号 U43705487034
商品名

epiphone EB-3(SGベース)
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 17,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···SGボディタイプ···ソリッド付属品…ソフトケースコチラはエピフォンの個性派エレキベースEB-3(ebony)です。メルカリでハンバッカー1発、ショートスケールのEB-0は既に3本出品して順調に購入頂きました。違いはピックアップが2発となってロングスケール、そしてデタッチャブルネックからセットネックとなり、幅の広いサウンドメイクが可能となってます。画像見てもらえば美品なのはわかってもらえると思います、出音も地鳴りのようなワイルドな音からオリジナルreggaeにも合いそうな渋い音まで、やはり個性的です‼︎よろしくお願いします。
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