epiphone EB-3(SGベース)

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商品詳細
シリーズ···SGボディタイプ···ソリッド付属品…ソフトケースコチラはエピフォンの個性派エレキベースEB-3(ebony)です。メルカリでハンバッカー1発、ショートスケールのEB-0は既に3本出品して順調に購入頂きました。違いはピックアップが2発となってロングスケール、そしてデタッチャブルネックからセットネックとなり、幅の広いサウンドメイクが可能となってます。画像見てもらえば美品なのはわかってもらえると思います、出音も地鳴りのようなワイルドな音からオリジナルreggaeにも合いそうな渋い音まで、やはり個性的です‼︎よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Addict16618.html
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