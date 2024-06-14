カエルのコポー　オープンカー　三輪自動車　２体セット売り

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5〜6年前に購入し自宅にて数ヶ月ほど飾っていました。コポーシリーズが好きで集めてました。同じ物があったり、増えてきたのでどなたかにお譲りしたいと思います(^^)イエローストライプのスポーツカーで颯爽とドライブするコポタロウ(o^^o)ボンネット右と車の下に塗装のざらつきがありますが購入時からのものです。写真④⑤昭和レトロな雰囲気、三輪自動車の窓から顔を出すコポタロウ(´∀｀)荷台に少し剥げと丸くあとが付いていますがこちらも購入時からのものです。写真⑧展示品でしたので、お箱はございません。オープンカーにのるカエル◼️size 8×5×H4㎝◼️素材/材質 ポリレジン三輪自動車にのるカエル◼️size 7.2×4×H4.5㎝◼️素材/材質 ポリレジン◼️一つ一つ職人さんが手作業で作成しているため、多少の歪みやざらつき、塗装の色むらや剥げ等ある場合がございます。こちらを理解して温かく迎え入れて頂くと幸いです(o^^o)人気ブランド/シリーズ···Copeau(コポー)テイスト···アンティーク・クラシック・レトロ・