パライバトルマリン原石㉑

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コレクターズアイテム。今では希少なブラジル産パライバトルマリン原石です。サイズは画像にてご確認ください。画像は普通の自宅の電飾の下で撮影しております。原石の性質上ひびなどがあります。出品しているパライバトルマリン原石の価格は、大きさと色合いで決めております。✻お客様都合での返品はお承り致しかねます。ご理解のうえ、ご購入お願い致します。