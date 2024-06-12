パライバトルマリン原石㉑

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商品詳細
コレクターズアイテム。今では希少なブラジル産パライバトルマリン原石です。サイズは画像にてご確認ください。画像は普通の自宅の電飾の下で撮影しております。原石の性質上ひびなどがあります。出品しているパライバトルマリン原石の価格は、大きさと色合いで決めております。✻お客様都合での返品はお承り致しかねます。ご理解のうえ、ご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/plaque695507.html
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http://narcologia.ru/goods/injure955467.html
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