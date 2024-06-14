ギリシャのアポロ像ヘッドデコットホワイト

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#店舗什器専門店#ジョイマ830#昭和レトロ#アンティーク#ヴィンテージサイズは申し分ない大きさで存在感があります！ご自宅用はもちろんのこと、店舗什器としても置けばそこはオシャレなお店としてレベルアップ間違いなしですね♫サイズ幅60×奥行き35×高さ80(cm)☆直接引き取りのみとなります。☆お渡し場所角田市角田駅（無料駐車場有）※宮城県内配送（有料）も可能ですのでご希望でしたらお気軽にお問い合わせ下さい^_^※送料につきましてはご購入者様ご自身でお調べ下さい。こちらでは詳しい料金をお伝えできかねます。アンティーク ビンテージ 昭和レトロ インテリアインダストリアルハンプティ・ダンプティカフェインテリアフランスイギリスイタリアアメリカンヴィンテージビンテージアンティークレトロシャビーブルックリン世田谷ベースNYプランターガーデニングガーデンカントリーコーヒーテーブルデスクシェルフツールボックスカリフォルニアハワイスツールスウェーデンデンマークサビハンドメイドDIYジェルデクウネルライトランプクラスティーナウォールナット材テレビホーローサイドボードTVAV台モダンソファ、チェア、ベンチ ミッドセンチュリー鏡木製フレームスチールレターケース70's60'shhstyleアイアンアルミガラスブリキバルミューダブロカントブルータスパウルクレーリノベーション昭和レトロ古道具店舗什器美容男前花壇小物入れ暮らし店舗陶器工業系塩系北欧棚主婦文房具家具洗面琺瑯真鍮民芸鉢カバー植木無印良品大塚家具輸入台所什器骨董古着雑貨木枠天然生活昭和収納ボックス工具箱錆加工西海岸無垢無骨千天童木工革蚤の市古民家古物カラー···ホワイト種類···彫像・胸像素材···石材テイスト···アンティーク・クラシック高さ···80～89.9cm