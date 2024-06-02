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⭐︎レア品⭐︎VAN JACKET アンティーク風　万年カレンダー　マグネット式
商品番号 O37473624042
商品名

⭐︎レア品⭐︎VAN JACKET アンティーク風　万年カレンダー　マグネット式
ブランド名 ヴァンヂャケット
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティーク風で昔懐かしい万年カレンダーです額枠は木製でアンティーク風の色合い、ボードはスチール製です\u003c\u003cサイズ\u003e\u003e高さ約25cm、幅約35cm
http://narcologia.ru/goods/evaporation924824.html
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