リサラーソン ラクダ【廃番｜希少】北欧 ヴィンテージ グスタフスベリ 置物

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LisaLarsonリサラーソンによるMenageriシリーズのラクダです。リサラーソンのヴィンテージシリーズは、現行品にはない素朴な質感や色合いが魅力的で、見れば見るほど愛着が湧くと思いますよ。ポテっと大きな体が特徴的なひとこぶラクダさん。体のカラーリングの個体差があるアイテムですが、こちらは綺麗なブラウンだと思います。フサフサのまつ毛がとってもキュートですよね。●LisaLarsonリサラーソンラクダDromedar幅10.5cm高さ11cm奥行6cmヒビや欠けなどは見当たらず、ヴィンテージとしては良好なコンディションです。その他詳細は写真にてご確認ください。アンティーク品なので、使用感や多少の傷など、ご理解いただける方のみご購入ください。不明点ありましたらお問い合わせくださいませ。最後の集合写真は、それぞれのサイズ感の参考にしてください。★出品中のリサラーソンはこちら#RETROgreenのLISA_LARSON★出品中のアイテム一覧#RETROgreen★お好きな方へ北欧食器ビンテージヴィンテージアンティーク置物オブジェArabiaアラビアiittalaイッタラRorstrandロールストランドGustavsbergグスタフスベリGefleゲフレSwedenスウェーデンFinlandフィンランドNorwayノルウェーLisaLarsonリサラーソン素材...陶器・磁器