鑑賞石　水石　神山五色

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商品詳細
鑑賞石 水石 神山五色W320✖️Hmax135✖️D55、約2.5kg木製台座付き、オリジナル木箱入り実家の納戸から発見しました❗亡父の遺したものです。出品者は見識を持ち合わせておりませんが、何となく「景色が良い」のかな？という感じです❗断捨離にて出品いたします❗宜しくお願いいたします‼️
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