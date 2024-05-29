プランター　長方形　大型　石製

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商品詳細
石製の大きいプランターです。サイズは写真にてご確認ください。1つ12000円、２つまとめて20000円です。お渡しは、兵庫県加東市となります。大変重いので取りに来る際は力のある方がお越しください。
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