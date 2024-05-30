【招福干支】龍の置物(重さ800g)【辰】

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長年(30年以上前？)実家にあった年代物の龍の干支の置物です(*'ヮ'*)☆来年２０２４年が辰年なのでいかがでしょうか？干支の置物は１年を通して家族を守る縁起物と言われていて家族が集まるリビングや玄関に飾ると幸運を呼び込むと言われています。【干支】辰(たつタツ龍りゅうリュウ)【状態】年代物にしては目立った汚れのないお品物ですが若干爪の欠けあり(言われたら確かに程度)※画像５枚目参照。下の敷物もお付け致します。※素人検品のため見落とし等はご了承下さい。【サイズ】高さ約１１.５㎝横幅約６.５㎝奥行き約２０.５㎝※龍を正面にして※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。【重さ】800g※まぁまぁズッシリしています※年代物にしては目立った汚れはございませんが素人の自宅保管の中古品であるとご理解の上神経質な方はご購入お控え下さい。※他でも出品している為購入希望の方は必ずコメントで在庫の確認お願いします！#干支#招福干支#十二支#縁起#縁起物#お正月#正月#賀正#置物#インテリア#オブジェ#アンティーク#骨董品#希少#レア#年代物#風水#開運#龍#辰#辰年