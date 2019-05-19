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ソファ　ベニ　2人掛け
商品番号 I94789870049
商品名

ソファ　ベニ　2人掛け
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 14,006 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇2人掛けソファブランド:ベニ色:ライトブラウンサイズ:幅約146cm×奥行約85cm×高さ約90cm　　　座高約42cm定価:48,380円・送料込み・たのメル便で発送・取り外し可能な脚付き(3枚目参照)約2年間使用しました。購入時からずっとソファカバーを使用していたため、商品自体に傷や汚れはありません。喫煙・ペット飼育ありません。値下げしました！ご検討いただけますと幸いです☆#ソファ　#2人掛けソファ　#ベニ　#ライトブラウン　#美品　#送料込
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit697586.html
http://narcologia.ru/goods/tenet633363.html
http://narcologia.ru/goods/septet76819.html
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