ソファ　ベニ　2人掛け

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商品詳細
◇2人掛けソファブランド:ベニ色:ライトブラウンサイズ:幅約146cm×奥行約85cm×高さ約90cm 座高約42cm定価:48,380円・送料込み・たのメル便で発送・取り外し可能な脚付き(3枚目参照)約2年間使用しました。購入時からずっとソファカバーを使用していたため、商品自体に傷や汚れはありません。喫煙・ペット飼育ありません。値下げしました！ご検討いただけますと幸いです☆#ソファ #2人掛けソファ #ベニ #ライトブラウン #美品 #送料込
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