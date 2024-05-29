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昭和レトロ 仕上げ馬 中 アイロン台 アイロン掛け レトロ ビンテージ
商品番号 G74024654907
商品名

昭和レトロ 仕上げ馬 中 アイロン台 アイロン掛け レトロ ビンテージ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロ仕上げ馬中アイロン台アイロン掛けレトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE■サイズ■高さ18cm横幅14.5cm奥行44cm簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#インテリア沢山あるよーfreedomT07078☆
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