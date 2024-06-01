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【茶盤】 貯水式 中国茶道具【木製】モダン 茶器インテリア
商品番号 N46734545525
商品名

【茶盤】 貯水式 中国茶道具【木製】モダン 茶器インテリア
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,824 円
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商品詳細

貯水式中国茶茶道具茶トレイ湯こぼしモダン茶器インテリアお茶会【商品情報】静かに安定した設置ができます。●商品の状態：細かなキズ・スレがありますが、目立つ汚れや大きな傷みは無く使用には問題ないと思います。つるつるの手触りで、深く渋みのあるお色です。自宅にて保管してありましたので、ご理解のある方のご購入をお待ちしております。サイズ…縦約30cm横約24cm高さ…約6cmテイスト···和風主な素材···木製置物···茶盤素材···木製テイスト···モダン高さ···～19.9cm#貯水式#中国茶#茶道具#茶トレイ#湯こぼし#モダン#茶器#インテリア#お茶会
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