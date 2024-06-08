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- RU-3715 ウェッジウッド デミタス カップ＆ソーサー ブルーエレファント
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商品詳細
RU-3715 ウェッジウッド デミタス カップ＆ソーサー ブルーエレファント++商品状態++ランク③現状のお渡しになります。本商品は、正規リサイクルショップで購入した商品になります。本物の商品になります。安心して、お買い求め下さい。佐川急便で発送致します。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＜商品状態ランク＞①新品、未使用品。②未使用品に近い。③目立った傷や汚れなし。④やや傷や汚れあり。⑤傷や汚れあり。⑥全体的に状態が悪い。※アンティークと表記がある場合、全体的に経年によるシミや汚れ、生地の劣化が見られます。
http://narcologia.ru/goods/contemplate166677.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce530755.html
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