匿名発送　値下げ不可　イマン　かほり　長角皿

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2023年最新】お重 陶器の人気アイテム - メルカリ



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2023年最新】たち吉 長角皿の人気アイテム - メルカリ

サイズ：横23.5cm 奥11.3cm 高さ2.5cm箱はあります。和洋中、どんな料理も素敵に映えそうなシャープな長方形の角皿です。プチケーキやスナックプレートとしても便利にお使い頂ける少し長めなサイズ感です。お正月には田作り、黒豆など。いつものシシャモ、めざしも素敵に見える効果有り！かも。普段使いにもピッタリです。スーパーのパック寿司もバッチリ！かも。※個人の感想です。2枚有ります。数はお問い合わせ下さい。お皿/お椀/デザート食器...皿/プレートカラー...ホワイト素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...角