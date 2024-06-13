- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- キッチン/食器
- >
- 食器
- >
- 孔雀絵飾り皿 大皿 レトロ 山本作
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート素材···陶磁器(セラミック)サイズ 径 約42.5cm実家の整理で出て来たもので、レトロな装飾皿です。もみじのバックに孔雀がきらびやかにえがかれています。目立った傷や傷みはないと思います。裏面に山本作という表示が有ります。写真を見て、お気に入りの方におすすめします。
http://narcologia.ru/goods/tenet299463.html
http://narcologia.ru/goods/recommended71390.html
http://narcologia.ru/goods/troupe776911.html
孔雀 大皿の値段と価格推移は？｜16件の売買データから孔雀 大皿の価値 ...
♪ 未使用 保管品 昭和レトロ 大皿 絵皿 松/梅/椿 孔雀 くじゃく ...
2023年最新】山本椛の人気アイテム - メルカリ
レトロ/真鍮/絵皿/金属製/インド/黒/彫刻/飾り皿/皿/模様/ヴィンテージ ...
飾り皿 孔雀の値段と価格推移は？｜10件の売買データから飾り皿 孔雀の ...
レトロ/真鍮/絵皿/金属製/インド/黒/彫刻/飾り皿/皿/模様/ヴィンテージ ...
レトロ/真鍮/絵皿/金属製/インド/黒/彫刻/飾り皿/皿/模様/ヴィンテージ ...
飾り皿 孔雀の値段と価格推移は？｜10件の売買データから飾り皿 孔雀の ...
京焼 梅花形 槍梅文 枝梅文 豆皿 まめ皿 小皿 梅文 銹絵染付 かわいい ...
2023年最新】孔雀絵皿の人気アイテム - メルカリ
レトロ/真鍮/絵皿/金属製/インド/黒/彫刻/飾り皿/皿/模様/ヴィンテージ ...
孔雀大絵皿
レトロ/真鍮/絵皿/金属製/インド/黒/彫刻/飾り皿/皿/模様/ヴィンテージ ...
http://narcologia.ru/goods/tenet299463.html
http://narcologia.ru/goods/recommended71390.html
http://narcologia.ru/goods/troupe776911.html
孔雀 大皿の値段と価格推移は？｜16件の売買データから孔雀 大皿の価値 ...
♪ 未使用 保管品 昭和レトロ 大皿 絵皿 松/梅/椿 孔雀 くじゃく ...
2023年最新】山本椛の人気アイテム - メルカリ
レトロ/真鍮/絵皿/金属製/インド/黒/彫刻/飾り皿/皿/模様/ヴィンテージ ...
飾り皿 孔雀の値段と価格推移は？｜10件の売買データから飾り皿 孔雀の ...
レトロ/真鍮/絵皿/金属製/インド/黒/彫刻/飾り皿/皿/模様/ヴィンテージ ...
レトロ/真鍮/絵皿/金属製/インド/黒/彫刻/飾り皿/皿/模様/ヴィンテージ ...
飾り皿 孔雀の値段と価格推移は？｜10件の売買データから飾り皿 孔雀の ...
京焼 梅花形 槍梅文 枝梅文 豆皿 まめ皿 小皿 梅文 銹絵染付 かわいい ...
2023年最新】孔雀絵皿の人気アイテム - メルカリ
レトロ/真鍮/絵皿/金属製/インド/黒/彫刻/飾り皿/皿/模様/ヴィンテージ ...
孔雀大絵皿
レトロ/真鍮/絵皿/金属製/インド/黒/彫刻/飾り皿/皿/模様/ヴィンテージ ...