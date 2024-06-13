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孔雀絵飾り皿　大皿　レトロ　山本作
商品番号 X95569482517
商品名

孔雀絵飾り皿　大皿　レトロ　山本作
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート素材···陶磁器(セラミック)サイズ　径　約42.5cm実家の整理で出て来たもので、レトロな装飾皿です。もみじのバックに孔雀がきらびやかにえがかれています。目立った傷や傷みはないと思います。裏面に山本作という表示が有ります。写真を見て、お気に入りの方におすすめします。
http://narcologia.ru/goods/tenet299463.html
http://narcologia.ru/goods/recommended71390.html
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