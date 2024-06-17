【HERMES 】ホースロゴ ネクタイ 高級シルク100%

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エルメスのネクタイになります。国内正規店にて購入しましたが、数回しか使用せず、ネクタイを使う機会がなくなりましたので出品致しました。素材・高級シルク100%大剣先・9.2cm色・青色ブルー紺色ネイビーデザイン・総柄パターン柄アニマル柄ホースロゴ馬【注意事項】・ブランドネクタイ専門店でのクリーニング済み・中古品であることをご理解の上ご購入くださ い。神経質な方や完璧なものを求める方は、ご遠慮ください。・箱や袋など付属品は無く、ネクタイのみとなっております。