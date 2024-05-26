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【未使用】Paul Smith ポールスミス　ドイツ製　ウールマフラー
商品番号 F17782604742
商品名

【未使用】Paul Smith ポールスミス　ドイツ製　ウールマフラー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【状態】未使用品になりますが、あくまで自宅保存と言う点をご了承願います。全長:約137cm（フリンジ含まず）・幅:約29cmフリンジ:縦約8cm×幅約29cm色味は実物と多少の誤差が御座います。また、素人採寸の為、こちらも多少の誤差が生じます事をご理解願います。
http://narcologia.ru/goods/evaporation536424.html
http://narcologia.ru/goods/organization160862.html
http://narcologia.ru/goods/perforce608565.html
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