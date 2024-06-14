こちらからも他の商品が掲載されていますので是非一度お立ち寄り下さい！ #TETSUの古着 #TETSUの財布コーナー●商品詳細【状態】中古品【色】ダークグリーン/深緑【素材】レザー/本革【型番】【シリアル】【デザイン】マキシイントレチャート【付属品】なし【仕様】札入れ x2小銭入れ x1カードポケット x8フリーポケット x2●アイテムボッテガヴェネタマキシイントレチャート長財布ジッピーウォレットジップアラウンドウォレットラウンドファスナーシルバー金具RFID認証品近年モデル●実寸サイズ(素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。)縦：約10cm横：約19cmマチ：約2cm●商品コメント日本流通自主管理協会加盟店(AACD)の大手リサイクルショップにて購入。僅かに擦り傷、角のコバ剥がれありますが、それ以外に目立った傷や汚れなども無く、中古品としては状態もかなり良いです。●注意事項・働いている身なので質問など対応が遅くなることもありますので、ご了承願います。・中古品ということをご理解の上ご購入お願い致します。・商品説明欄、付属品に記載のないものに関しては撮影用となります。・お使いのモニターやスマートフォンの環境やスペックによって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える場合が御座いますので、ご了承願います。管理番号：231020-T02



BOTTEGA VENETA/マキシイントレチャート/長財布/ダークグリーン-



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