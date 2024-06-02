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【新品】【ショッパー付】ヴィヴィアン　三つ折り財布レザー男女兼用 プレゼントにも
商品番号 G53732667856
商品名

【新品】【ショッパー付】ヴィヴィアン　三つ折り財布レザー男女兼用 プレゼントにも
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️新品未使用⭐️送料無料⭐️匿名配送⭐️即購入OK！＼定番人気ブラック！黒／VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド　三つ折り財布　レザー　ブラック正規品コンパクトで持ち運び楽ちん♬自分へのご褒美の他、箱とショッパー付きですのでプレゼントにピッタリです！-----------------------【型番】13vv106【カラー】BLACK【サイズ】約縦9×横11×厚み3(cm)【仕様】お札入れ×1　小銭入れ×1　カードポケット×6(サイド×2)　IDポケット×1【付属品】純正箱、純正包み紙、純正手提げ袋カード-----------------------※ご購入前に必ずご確認をお願い致します※・質問は購入前にお願いします。購入後の質問には回答しかねます。神経質な方、ご購入をご遠慮ください。・海外製品を取り扱う店舗で購入した並行輸入品です。ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。・画像は実物に近い色合いになる様に心掛けておりますが、太陽光、室内、角度によって色味が多少異なる様に写る場合がございます。・新品未使用品になりますが、自宅保管のためご了承お願いいたします。・運搬時の多少の傷や傷みに関しては、責任を負いかねます。財布形/開け口...三つ折り、がま口カラー...ブラック財布形/開け口...三つ折り、がま口
http://narcologia.ru/goods/Stanford969973.html
http://narcologia.ru/goods/browse56691.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei723671.html ヴィヴィアンウエストウッド Vivienne Westwood REVEGRA　三つ折り財布 がま口　AX5003-AX5004-AX5005 | 正規ブランド品通販サイト【AXiA（アクシア）】
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