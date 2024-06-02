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バレンシアガ　ベルト　バックル
商品番号 K89974813585
商品名

バレンシアガ　ベルト　バックル
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BALENCIAGAのBBバックルベルトです。モード系や韓国系などのコーデに合わせやすいベルトで。色：ブラックサイズ：90全長:約110cm(ウエスト75cmから85cm程度)ベルト幅:約3.4cm穴の間隔：約2.5cm(5箇所)購入してから3度使ったきり保管しておりました。目立つ汚れや傷もなく綺麗な状態かと思います。自宅保管をしてた物です。完璧を求められる方はご購入をお控え下さい。宜しくお願いします。
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