バレンシアガ　ベルト　バックル

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BALENCIAGAのBBバックルベルトです。モード系や韓国系などのコーデに合わせやすいベルトで。色：ブラックサイズ：90全長:約110cm(ウエスト75cmから85cm程度)ベルト幅:約3.4cm穴の間隔：約2.5cm(5箇所)購入してから3度使ったきり保管しておりました。目立つ汚れや傷もなく綺麗な状態かと思います。自宅保管をしてた物です。完璧を求められる方はご購入をお控え下さい。宜しくお願いします。