高級 人気 フェンディ ズッカ柄 フリンジマフラー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。#FUSION_←他にも出品しているものは多数ございますので是非ご覧下さい。◆ブランドフェンディ◆アイテムマフラー◆色ブラウン◆サイズcm幅40全長162※平置き採寸※誤差はご容赦願います◆状態目立つ汚れやダメージは無く、まだまお使い頂けます。◆素材ウール100%◆その他AACD加盟店での購入です。確実正規品ですので、ご安心下さいませ。
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