★新品★ NEWERA ホワイトソックス　59FIFTY 2トーン　キャップ

★商品名NEWERACHICAGOWHITESOX59FIFTY2TONECAPニューエラ シカゴ ホワイトソックス59FIFTY2トーン キャップ ★カラークロームホワイト(ボディ)ブラック(つば表)グリーン(つば裏)★サイズ71/2(59.6cm)★状態新品未使用★特徴正面にチームロゴと記念パッチがデザインされた国内未発売ニューエラキャップ。MLB野球帽子海外限定大谷翔平ストリートファッションコーディネートWBC#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ホワイト形···ベースボール



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