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エンドオンリー ナローベルト ターコイズフラワー2cm幅
商品番号 P46051622646
商品名

エンドオンリー ナローベルト ターコイズフラワー2cm幅
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅約2センチ厚さ約3,4ミリ25インチ～40インチから選択全長最大145センチまで可能です。HTCさんやウルフズヘッドさんと同様のスタッズ仕入れしてます。他出品しているためそちらでうれましたら突然出品を停止することもあります。栃木レザー使用(牛サドルレザー)【ウエストサイズの測り方】ウエストサイズは体重や身長では判断はできません、またパンツサイズでも判断できません。着こなしやデニムの縮みに差があるためです。ベルトサイズの間違いない計り方はご使用中のベルトがあれば、ベルトのバックルピンの根本からご使用中の穴までの距離をはかれば間違いありません。ご面倒おかけしますが、何卒よろしくお願い致します。おまかせください。全てのサイズに対応しオーダーで作成致します。[垂れ幅に関して]基本的にすべてのサイズで写真の着こなしの垂れ具合、ナロー具合となります。どのベルトも最終穴からベルト末端は同じ距離をとっているからです。垂れ幅に関してご注文のある方は調整致します。#ナローベルト#ナローベルトブラック#ロングナローベルト#ロングナローベルト#ロングベルト#スタッズベルト#レザーベルトブラック#レザーベルト#レザーベルト細め#栃木レザーベルト#栃木レザー#narrowbeltカラー・・・ブラック素材・・・本革htcナロー　キャリー　WOLF'SHEADウルフズヘッド　ROISTALPHAアルファ　AVIREXアビレックス　VANSONバンソン　FLATHEADフラットヘッド　Ralphlaurenラルフローレン　REDMOONREDWINGレッドウィング　SCHOTTショットDEUSデウス　wenddy'sRRL　HTCTMTUSAリアルマッコイズ　トイズマッコイ　バズリクソンズダブルタップス　ワコマリア　テンダーロイン　ラリースミス　ルードギャラリー　トゥルースペック　スピワック　ロスコ　コンドル　HARLEYDAVIDSON好きな方に
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