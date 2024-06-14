サンノゼシャークス　SanJose　Sharks　ヴィンテージ　スナップバック

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商品詳細
【ブランドアイテム】USA製 NHL SanJoseSharks サンノゼ シャークス vintage snapback cap【サイズ】フリーサイズ【状態】内側、おでこのあたる部分に黄ばみ汚れがございます。【カラー】ブルー/ブラック【年代】1990s【素材】写真参照【詳細】記載のダメージはございすが、着用に問題のあるダメージはありません。カラーリング、刺繍デザインの良い ヴィンテージキャップ スナップバックです。madeinusa NUTMEG製になります。ツバ裏のグリーンカラーも良いと思います。お好きな方、お探しだった方、ご検討宜しくお願い致します。ヤマト便、宅急便60サイズでの発送を予定しております。
http://narcologia.ru/goods/reflector994964.html
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