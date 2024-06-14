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サンノゼシャークス　SanJose　Sharks　ヴィンテージ　スナップバック
商品番号 G78936867202
商品名

サンノゼシャークス　SanJose　Sharks　ヴィンテージ　スナップバック
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランドアイテム】USA製　NHL　SanJoseSharks　サンノゼ　シャークス　vintage　snapback　cap【サイズ】フリーサイズ【状態】内側、おでこのあたる部分に黄ばみ汚れがございます。【カラー】ブルー/ブラック【年代】1990s【素材】写真参照【詳細】記載のダメージはございすが、着用に問題のあるダメージはありません。カラーリング、刺繍デザインの良い　ヴィンテージキャップ　スナップバックです。madeinusa　NUTMEG製になります。ツバ裏のグリーンカラーも良いと思います。お好きな方、お探しだった方、ご検討宜しくお願い致します。ヤマト便、宅急便60サイズでの発送を予定しております。
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