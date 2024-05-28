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LOUIS VUITTON 二つ折り財布　タイガ
商品番号 B56666927856
商品名

LOUIS VUITTON 二つ折り財布　タイガ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 22,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○LOUISVUITTONタイガ二つ折り財布○カラー　ブラック数年前に百貨店のLOUISVUITTONで購入し、1度試しに使用したのみの美品です。複数のカードポケットとクリアポケットがついていて機能的です。○サイズ縦幅10cm横幅12.5cmマチ2cm○付属品専用箱、保存袋○注意事項・すり替え防止の為、キャンセル、返品は基本的にお受けできませんのでご了承下さい。・写真の撮影環境や端末によって、実際の色味と異なる場合があります。・細かい検品を行い目立った汚れや傷などはありませんが、自宅保管の為神経質な方は購入をお控え下さい。
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