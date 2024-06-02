ブルガリ ベルト ラウンドロゴバックル レザー 革 黒 ブラック BVLGARI ...

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商品詳細
LOUISVUITTONのベルトです。バックルサイズ：直径約6㎝ベルトサイズ：長さ約95㎝（バックルを含むと約99.5㎝）、幅約4㎝ベルトの穴：端から約12、14.5、17㎝の所に3ヵ所正規店で購入し、大事に使用していた商品です。使用による傷などがあります。画像をよくご覧になり、usedであることを十分ご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、神経質な方や完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。すり替え防止のため、購入後の返品はお断りいたします。カラー...ブラック#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#ヴィトン#黒#革#箱#袋#ブランド
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