【新品/激レア】ベルルッティ Berluti ゴールデンパティーヌ クロコ型押し

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（煙草、アルコール、ペットとは無縁の環境です。）【商品の説明】ブランド・メーカー：ベルルッティ素材：ヴェネチアレザー色：カリグラフィーMOGANO茶系特別にアリゲーター風の加工を施して頂いております。それに加えてカリグラフィーにゴールデンパティーヌを入れております。店頭ではもう受けていないアリゲーター加工に特別にゴールデンパティーヌを入れてもらいましたしかも旧ロゴで超スペシャルモデルです型:ESCALEエスカーレ現行モデルは内側はベネチアレザーではなくなっています。こちらは期間限定で出ていた内側までベネチアレザーを使用した希少なモデルです！！内側までカリグラフィーが入っているモデルしかもエレガントな旧ロゴです！Buyma同モデル販売価格￥126,000（特別仕様でない標準品）サイズ 高さ：14cm 幅 ：10cm【商品の状態】使用状況:新品未使用パリ本店にて2021年ギフト用で購入差し上げる機会がなくなったので出品します。スペシャルな仕様にして欲しいと依頼し、アリゲーター風の加工にゴールデンパティーヌをいれてもらった超希少モデルです！！しかもモデルチェンジをする前の希少なモデルです。未使用なのでギフトボックス含め綺麗な状態です。2度と出てこない品だと思います。付属品・ベルルッティの製品用黒い袋・ギフトボックス・ショッピングバッグコレクターの方も納得頂ける逸品かと思います。店頭入手不可モデルです。カテゴリーの細分化が乏しい為、折財布にしております。すり替え防止の為、手渡しの場合のみ返品可能と致します。（お支払いはアプリ内で決済。）