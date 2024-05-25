AMIRI ロゴ エンブロイダリー コットン\u0026メッシュ キャップ 人気 B212

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■即購入OK■値引きお控え下さい。■当日発送専用が必要なら、コメント欄で教えてください。*サイズ56.8-60.6cm（調整可能)*つばの長さ：約7cm*帽子の深さ：約10cm*簡易梱包での発送になります形崩れ、シワなど気になる方は宅急便コンパクトに変更＋250円、【注意事項】こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）となります。国内正規品と仕様が異なる場合があります。並行輸入品に抵抗がある方や神経質な方、トラブルを防ぐため、ご購入ご遠慮くださいませ。ご理解の上でご購入下さいますようお願いいたします。折り畳んでの発送となります。