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HERZ ヘルツ ほぼ日手帳weeks用 牛本皮手帳カバー ブラック
商品番号 E69521984158
商品名

HERZ ヘルツ ほぼ日手帳weeks用 牛本皮手帳カバー ブラック
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価:¥7,7001年ほど前に、ヘルツ表参道本店にて購入したものです。購入後、実際に使用した頻度は延べ半月程度なので、型崩れ、瑕疵なく綺麗な状態が保たれています。中古品にご理解いただける方のご購入、お願い致します。尚、発送後のキャンセル、及び返品はお受け致しかねますことをご了承願います。コンビニ支払いの方は、お支払いご予定日時を明示下さいますようお願い致します。段階的に価格の見直しをし、値下げしておりますので値引き交渉はご遠慮下さい。細心の注意を払い、状態チェックをしておりますが、稀に見落としがある場合もございます事をご了承願います。サイズ:縦:約19.7cm横訳10.5cm誤差が生じますことをご了承願います。カラー···ブラック
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