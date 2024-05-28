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C.E cavempt
商品番号 J36219456031
商品名

C.E cavempt
ブランド名 シーイー
特別価格 税込 3,499 円
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商品詳細

C.Ecavempt1st201size/XLcotton100%日本製身幅/約59cm着丈/約75cmネックリブ/5cm新品ではありませんがトラブルなく稀に見るデザイン共に美品です(^o^ゞ薄すぎず厚すぎず程好いウエイトwash済みで詰まってます激オススメ(^|0|^)#c.e#cavempt#potlatch
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