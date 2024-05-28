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キャンディショップリーメント
商品番号 E19982190389
商品名

キャンディショップリーメント
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①キャンディすくい放題になります。　中身は未開封です。　箱は破れ等あります。　カードも撓みあります。　2009年の製造の物を自宅保管しておりました。　ご理解頂ける方ご購入よろしくお願いします。
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