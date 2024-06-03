【新品•未使用】BILLABONG POLY キャップ ビラボン 帽子 ネイビー

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商品詳細
【新品•未使用/特別価格/送料込み】 BILLABONG ビラボン POLY キャップ 帽子 ワンポイント ネイビー FREE〈素材〉綿60%ナイロン40%〈サイズ〉高さ約10㎝頭周り約52㎝〜約58㎝つば約7㎝ご覧頂きましてありがとうございます。2020年8月頃に購入しましたが、直近で引っ越しを考えており、断捨離の為出品しました。新品・未使用ですが、素人保管ですので、ご理解頂きまして、ご購入を宜しくお願いします。DWRリサイクルポリエステルを使用したユーティリティキャップ。速乾性・撥水加工・軽量性に優れ、あらゆるアクティブシーンで快適に着用することができます。やや浅い被り心地で、背面のアジャスターで簡単にサイズ調節できます。前面にワンポイントでBILLABONGのロゴパッチがデザインされています。
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