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【新品•未使用】BILLABONG POLY キャップ ビラボン 帽子 ネイビー
商品番号 L90115096110
商品名

【新品•未使用】BILLABONG POLY キャップ ビラボン 帽子 ネイビー
ブランド名 ビラボン
特別価格 税込 16,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品•未使用/特別価格/送料込み】　BILLABONG　ビラボン　POLY　キャップ　帽子　ワンポイント　ネイビー　FREE〈素材〉綿60%ナイロン40%〈サイズ〉高さ約10㎝頭周り約52㎝〜約58㎝つば約7㎝ご覧頂きましてありがとうございます。2020年8月頃に購入しましたが、直近で引っ越しを考えており、断捨離の為出品しました。新品・未使用ですが、素人保管ですので、ご理解頂きまして、ご購入を宜しくお願いします。DWRリサイクルポリエステルを使用したユーティリティキャップ。速乾性・撥水加工・軽量性に優れ、あらゆるアクティブシーンで快適に着用することができます。やや浅い被り心地で、背面のアジャスターで簡単にサイズ調節できます。前面にワンポイントでBILLABONGのロゴパッチがデザインされています。
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