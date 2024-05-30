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❗️期間限定SALE❗️ステューシー BROOKLYN ROSE Tシャツ 黒L
商品番号 C12007255333
商品名

❗️期間限定SALE❗️ステューシー BROOKLYN ROSE Tシャツ 黒L
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,100 円
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商品詳細

【商品名】STUSSY/ステューシーBROOKLYNROSESSTEE/ブルックリンローズTシャツ半袖【カラー】BLACK/ブラック/黒/くろ【サイズ】LARGE(Lサイズ)身幅55着丈74肩幅52袖丈23【素材】コットン(綿)100%【コンディション】新品未使用タグ付き【商品説明】STUSSY(ステューシー)StussyAustraliaストリートブランドとしてのイメージが強いSTUSSY（ステューシー）ですが、そのはじまりは1980年、南カリフォルニアのラグナビーチを拠点にしたサーフカルチャーから生まれ、ショーンステューシーにより設立されました。デザインの特徴はショーンによるオリジナルの字体「ショーンフォント」とブロック体によるブランドネームの「ストックロゴ」がよく用いられます。ブランドコラボも活発で、有名なところだとNIKEやG-SHOCKとのコラボは非常に有名です。2014年はバケットハットが大流行し、レディースメンズ問わず多くのファッショニスタに愛用されています。【注意事項】他にもこれから活躍しそうな商品を多数出品中です。お値下げ商品もありますので、宜しければご覧下さいませ。出品迷ってるのと、他のサイトにも出品中の為突然削除する場合ございます。即購入OKで早い者勝ちになりますご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。大人気アイテムユニセックスメンズレディースレア入手困難
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