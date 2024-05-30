NIKE AIR FOAMPOSITE ONE エア フォームポジット 【G】

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商品詳細
発送は佐川急便又はヤマト運輸での発送になります。発送方法にご要望がある際は購入前にご相談下さい。購入後では対応できない場合があります。※値下げについてフォロー割以外の値下げはお断りしております。その他の値下げ交渉はご遠慮下さい。またフォロー割の割引額は下記の通りでございます。5000円未満の商品は200円引き5000円以上の商品は300円引き10000円以上は500円引きとさせていただきます。※商品の最低価格は1000円です、それ以下の値引きはできません。NIKEナイキAIRFOAMPOSITEONEエアフォームポジットワン型番：314996-402サイズ：30cmカラー：UNIVERSITYBLUE/WHITE-BLACK付属品：写っているものが全てです。写真の写りやモニターによって色味が違って見える可能性があります。古物を取得しており、真贋鑑定のしっかりしているブランド買取店で購入しました。鑑定済みです。取り置き、専用、着画はお断りしております。ソール接着部分に一部剥がれがあります。タバコの臭いがします。スレや汚れ、シワ、素材のヒビ割れや剥がれ、ソールに変色やすり減りなどがあります。使用感はございますが、まだまだご使用していただけると思います。中古品であることをご理解いただける方に。サ1002-15#shii_ta102400030855997
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