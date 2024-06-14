ポケモンカード スノーハザード 1BOX シュリンク付き 未開封

複数当選したので出品。角度で開いてる様に見えるかもしれませんが、未開封シュリンク付です。プチプチを巻いて、隙間を梱包材で埋めて発送します。梱包資材準備済基本的に11時以降の決済確認は翌日発送予定です。タイミングが合えば当日発送する場合も有ります。配達日最速で発送していますが、細かい調整は配送各宅配サービスの受取指定をご活用下さい9/15→9/19は発送出来ない予定です。(非公開or発送日数を調整して公開)トレカの特性上返品品金等不可です。即購入可ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)



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