SHISHAMO SUPERNOVA KAWASAKI コラボtシャツ

値下げしました。10月15日オープンのライブハウスSUPERNOVAKAWASAKIとshisamoのこけらおとし限定tシャツです。どちらも未開封の新品です。白色はＭサイズ、グレー色はLサイズです。バラ売りも大丈夫ですが、その場合はバックは付属しません。バラ売りの場合は各サイズとも5,400円です。バラ売りご希望の場合はコメント下さい。#shishamo#kawasaki



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大人気バンド「SHISHAMO」とのコラボTシャツが登場 by 江藤高志（川崎 ...



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川崎フロンターレSHISHAMOコラボTシャツ【L】 | フリマアプリ ラクマ



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SHISHAMO × FRO CAFE」コラボ実施のお知らせ | KAWASAKI FRONTALE



SHISHAMO ししゃも 川崎フロンターレ コラボTシャツ Mサイズ



川崎市：広報テレビ番組「LOVEかわさき」



SUPERNOVA KAWASAKIで、川崎市出身スリーピースロックバンドSHISHAMO ...



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