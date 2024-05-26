SHISHAMO SUPERNOVA KAWASAKI コラボtシャツ

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商品詳細
値下げしました。10月15日オープンのライブハウスSUPERNOVAKAWASAKIとshisamoのこけらおとし限定tシャツです。どちらも未開封の新品です。白色はＭサイズ、グレー色はLサイズです。バラ売りも大丈夫ですが、その場合はバックは付属しません。バラ売りの場合は各サイズとも5,400円です。バラ売りご希望の場合はコメント下さい。#shishamo#kawasaki
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SHISHAMO - Wikipedia