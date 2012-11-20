ショップ限定ドール ネオブライス ラべンダーハグ 未開封品

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ネオブライス ラベンダーハグの未開封品です。他オクでプレ値で購入しました。前出品者様が輸送箱をプチプチ梱包の上からダンボール梱包してくださったので、本体箱・輸送箱ともに保存状態が良いです。当方が輸送箱のみ開封し、受け取り直後と今回出品の為に2度程輸送箱から出しました。今では入手困難なお品で、フェイスタイプは希少なフェアレストです。ラベンダー色の髪が、本当に可愛らしいです！大切に暗所にて保管していました。このまま仕舞い込んで置くよりも、可愛がっていただける方にお譲りするべきかなと思い、出品する事に致しました。購入価格がプレ値であり、大切にしていたものなので価格に納得して頂ける方はご購入くださいませ(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”【フェイスタイプ】フェアレスト【肌タイプ】スノウ（白肌）【メイク】アイシャドウ：ダークブラウン／リップ：ピンク／チーク：ピンク【アイカラー】ライトブラウン（正面※スペシャルカラー）、ブルー（右）、ピンク（正面）、グリーン（左）【ヘアカラー】ラベンダー【セット内容】ドール、ワンピース、タイツ、イヤーマフ、ブーツ、ショーツ、スタンド限定ドールネオブライスラペンダーハグ通常サイズ完成品単品#ショップ限定ドールネオブライスラペンダーハグ通常サイズ完成品単品