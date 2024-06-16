【未使用】ポーター スモーキー ブラック 財布 デニム 592-06332

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◎24時間以内に発送【未使用】PORTER/SMOKY三つ折り財布ポーターのスモーキーシリーズの財布です。リニューアル前のタイプの人気モデルです。色はブラックです。廃盤品の人気モデルで状態の良い中古品は貴重かと思います。◆状態使用感がほぼ無ない、未使用に近い品物です。クリアポケット部、金具部など非常に綺麗な状態です。◆色 カラーブラック デニム◆仕様情報PORTERSMOKYスモーキー三つ折り財布592-06332表地 ｜コーデュラダック （縦糸：コットンムラ糸1000D 横糸：コーデュラナイロン1000D）本体：約W130×H110×D4重量 ｜約140グラム生産国｜日本仕様 ｜[外側] ・ジップポケット（M）×1 ・スナップ留めポケット（M）×1 [内側] ・札入れ×1 ・小銭入れ×1 ・カードポケット×3 ・ジップポケット（L）×1 ・ジップ付きクリアポケット（S）×1 ・ポケット（S）財布形···三つ折り財布形...三つ折りカラー...ブラック#ウンバラのPORTER#PORTER#porter#ポーター#吉田カバン#タンカー#キーケース#小銭入れ#コインケース#バッグ#財布#小物入れ#スモーキー#デニム#正規#ウンバラのPORTER#ポーター#Porter#スモーキー#smoky#ヒート#HEAT#長財布#ラウンド財布#男女兼用#財布#ギフト#進物カラー...ブラック素材...ナイロン